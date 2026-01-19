В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс

Фото: Phillip Faraone/Getty Images

В возрасте 76 лет умер Роджер Аллерс ― многолетний сценарист Disney и сорежиссер классического мультфильма «Король Лев» 1994 года. Об этом сообщил в фейсбуке* его друг и коллега Дейв Боссерт. 

«Роджер был невероятно талантливым художником и кинематографистом, настоящей опорой ренессанса диснеевской анимации», ― написал он.

Глава Disney Боб Айгер отдал дань памяти режиссеру анимации в инстаграме*: «Роджер Аллерс был творческим визионером, и его вклад в Disney будет жить еще многие поколения. Он понимал силу великого рассказа — то, как незабываемые персонажи, эмоции и музыка могут соединиться и создать нечто вечное. Его работа помогла определить эпоху анимации, которая продолжает вдохновлять зрителей по всему миру».

Аллерс снял «Короля Льва» вместе с Робом Минкоффом. Среди других его режиссерских работ — приключенческий мультфильм «Сезон охоты» (2006) и номинированная на «Оскар» короткометражка «Девочка со спичками».

Аллерс также работал сценаристом и разрабатывал истории для диснеевских мультфильмов «Аладдин», «Похождения императора» и «Братец медвежонок». 

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

