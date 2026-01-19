Более 20 человек погибли при сходе поездов с рельсов в Испании

В провинции Кордова на юге Испании столкнулись два скоростных поезда. По последним данным, погибли 24 человека. Еще 75 человек госпитализированы, из которых 15 находятся в критическом состоянии, и число жертв может вырасти. Об этом сообщает Cadena Ser.
Общее число пострадавших ― 170 человек. Информации о том, есть ли среди них россияне, пока не поступало.
Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, в 19.39 по местному времени (в 20.39 по Москве), сошел с рельсов тремя последними вагонами, которые выехали на соседний путь. В это время по нему со скоростью 200 километров в час проходил другой поезд Alvia компании Renfe, следовавший из Мадрида в Уэльву. Он столкнулся с вагонами поезда Iryo, от удара два первых вагона поезда Alvia отбросило.
По словам председателя правительства Андалусии Морено Бонильи, некоторые вагоны превратились в груду искореженного металла. «Нужно использовать тяжелую технику, чтобы понять, есть ли там тела и сколько их», — добавил он.
Причины катастрофы пока неизвестны. Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал аварию странной, поскольку она произошла на прямом участке пути. Поезду Iryo было меньше четырех лет, а железнодорожное полотно обновили в мае 2025 года.
Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией пришлось остановить, а все составы, которые находились в пути, перенаправили обратно в пункты отправления. Всего было нарушено движение 220 рейсов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования близким погибших. «Сегодня ночь глубокой боли для нашей страны из-за трагической железнодорожной катастрофы в Адамусе», — написал он.