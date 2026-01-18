Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип

Стеллан Скарсгорд рассказал, что команда франшизы «Мамма Миа!» активно ищет способ воскресить персонаж Мерил Стрип — Донну Шеридан — для потенциальной третьей части фильма.
«Ее можно вернуть с того света. В кино любого можно вернуть, а в кино она фантастична», — заявил актер, добавив, что над этим «работает много людей».
В сиквеле-приквеле 2018 года «Мамма Миа! 2» героиня Стрип умерла за кадром, что не оставило бы шансов на возвращение в реалистичном сюжете, но для музыкальной фантазии, по мнению Скарсгорда, нет невозможного.
Слухи о третьем фильме начались с 2020 года, когда продюсер Джуди Креймер подтвердила, что изначально планировалась трилогия. Интерес к проекту проявляют и другие звезды оригинального состава. Кристина Барански и Пирс Броснан ранее сообщали о встречах с Креймер для обсуждения идей.
В прошлом году в СМИ активно обсуждалось возможное участие в проекте молодых звезд — певицы Сабрины Карпентер и актрисы Сидни Суини. Сама Аманда Сейфрид, играющая дочь Донны Софи, публично поддерживала эту идею.