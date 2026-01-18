В франшизе «Мамма миа!» хотят вернуть к жизни персонажа Мэрил Стрип

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

В франшизе «Мамма миа!» хотят вернуть к жизни персонажа Мэрил Стрип

Фото: Universal Pictures

Стеллан Скарсгард рассказал, что команда франшизы «Мамма миа!» активно ищет способ «воскресить» персонажа Мэрил Стрип — Донну Шеридан — для потенциальной третьей части фильма.

«Ее можно вернуть с того света. В кино любого можно вернуть, а в кино она фантастична», — заявил актер, добавив, что над этим «работает много людей».

В сиквеле-приквеле 2018 года «Мамма миа! 2» героиня Стрип умерла за кадром, что не оставило бы шансов на возвращение в реалистичном сюжете, но для музыкальной фантазии, по мнению Скарсгарда, нет невозможного.

Слухи о третьем фильме начались с 2020 года, когда продюсер Джуди Креймер подтвердила, что изначально планировалась трилогия. Интерес к проекту проявляют и другие звезды оригинального состава. Кристин Барански и Пирс Броснан ранее сообщали о встречах с Креймер для обсуждения идей.

В прошлом году в СМИ активно обсуждалось возможное участие в проекте молодых звезд — певицы Сабрины Карпентер и актрисы Сидни Суини. Сама Аманда Сейфрид, играющая дочь Донны Софи, публично поддерживала эту идею.

