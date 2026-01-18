Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате

Скандальное эссе бывшей звезды Disney Эшли Тисдейл, опубликованное в начале января, привлекло внимание голливудских студий. Как сообщает Page Six, несколько крупных кинокомпаний и продюсерских центров знаменитостей уже выразили заинтересованность в экранизации этой личной истории.

По данным источника издания, проект вызвал огромный, поскольку тема оказалась невероятно узнаваемой для широкой аудитории. «Это близко всем», — отметил инсайдер.

В своем тексте для New York Magazine актриса и мать двоих детей откровенно рассказала о травмирующем опыте общения в закрытом материнском звездном чате, из-за которой она чувствовала себя «недостаточно крутой» и испытывала острое одиночество.

В своем тексте Эшли описала несколько эпизодов, которые заставили ее почувствовать себя чужой. Она вспомнила, как ее несколько раз не позвали на совместные встречи, о которых она узнавала лишь по фотографиям, появлявшимся в социальных сетях.

Еще одним ударом для актрисы стал один из званых ужинов, где ее место оказалось в самом конце стола, вдалеке от остальных участниц чата. «Я начала чувствовать себя отчужденной от группы, замечая все способы, которыми они, казалось, исключали меня».

После публикации эссе пользователи начали строить догадки, что в ту самую группу могли входить такие знаменитости, как Хилари Дафф, Меган Трейнор и Мэнди Мур. Напряжение усилилось, когда муж Хилари Дафф, музыкант Мэтью Кома, встал на защиту супруги и в резкой форме раскритиковал Тисдейл, назвав ее «самой самовлюбленной и бесчувственной особой на Земле». Однако представители Эшли Тисдейл опровергли слухи, заявив, что знаменитости не входили в ту самую группу, о которой шла речь в статье.

Как отмечает Page Six, история, начавшаяся как личный пост, превратилась в громкий медийный феномен, обнажив проблему социального давления, токсичных сообществ и одиночества матерей в современном мире. 
 

