Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса

Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026

Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Пуэрто-риканский певец Bad Bunny представил первый трейлер своего грядущего выступления в перерыве Супербоула LX, которое пройдет 8 февраля в Санта-Кларе (Калифорния).

В коротком видео, опубликованном Apple Music, артист обещает: «Мир будет танцевать». Ролик, снятый в тропических лесах Пуэрто-Рико, наполнен неоновой эстетикой и передает идею объединения.

Bad Bunny показан в окружении людей разных возрастов, культур и национальностей, которые вместе танцуют под его песню «Baille Inovidable» из последнего альбома «Debí tirar más fotos». Финальная сцена символизирует всеобщее празднество и гармонию.

Этот визуальный манифест воспринимается как прямой ответ на заявления администрации Дональда Трампа осенью 2025 года о планируемых операциях иммиграционной службы (ICE) во время самого популярного спортивного шоу в США. Тогда советник по национальной безопасности предупредил, что на Супербоуле «не будет безопасного убежища» для нелегальных мигрантов.

Ранее Bad Bunny уже выражал обеспокоенность политикой депортаций, из-за которой он отказался от тура по США. «Мы всерьез обсуждали и беспокоились, что сотрудники ICE могут оказаться у входа на мой концерт», — пояснял певец. 

Расскажите друзьям