Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026

Пуэрто-риканский певец Bad Bunny представил первый трейлер своего грядущего выступления в перерыве Супербоула LX, которое пройдет 8 февраля в Санта-Кларе (Калифорния).
В коротком видео, опубликованном Apple Music, артист обещает: «Мир будет танцевать». Ролик, снятый в тропических лесах Пуэрто-Рико, наполнен неоновой эстетикой и передает идею объединения.
Bad Bunny показан в окружении людей разных возрастов, культур и национальностей, которые вместе танцуют под его песню «Baille Inovidable» из последнего альбома «Debí tirar más fotos». Финальная сцена символизирует всеобщее празднество и гармонию.
Этот визуальный манифест воспринимается как прямой ответ на заявления администрации Дональда Трампа осенью 2025 года о планируемых операциях иммиграционной службы (ICE) во время самого популярного спортивного шоу в США. Тогда советник по национальной безопасности предупредил, что на Супербоуле «не будет безопасного убежища» для нелегальных мигрантов.
Ранее Bad Bunny уже выражал обеспокоенность политикой депортаций, из-за которой он отказался от тура по США. «Мы всерьез обсуждали и беспокоились, что сотрудники ICE могут оказаться у входа на мой концерт», — пояснял певец.