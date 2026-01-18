Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт

Софи Тернер рассказала, что интенсивные тренировки при подготовке к роли Лары Крофт в предстоящем сериале «Расхитительница гробниц» помогли выявить у нее хроническую проблему со спиной.
С февраля прошлого года Тернер и ее команда занимались по восемь часов в день пять дней в неделю. «В процессе я поняла, что у меня перманентные проблемы со спиной, которые проявились во время подготовки», — рассказала актриса в шоу Джулии Каннингем.
При этом она отметила, что для нее, никогда ранее серьезно не занимавшейся спортом, сам процесс набора мышечной массы оказался неожиданно сложным. «Ушли месяцы, чтобы прийти в нужную форму», — добавила Тернер.
Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу на оригинальные игры серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.
Сюжет сериала пока держится в секрете, но известно, что в нем появится новый персонаж в исполнении Сигурни Уивер. Она сыграет таинственную Эвелин Уоллис, которая захочет использовать таланты Лары в своих целях.
Также ожидается появление классических героев игр: дворецкого Уинстона (Билл Петерсон), дяди Атласа ДеМорнея (Джейсон Айзекс) и технического гения Зипа (Мартин Бобб-Семпл). Софи Тернер станет третьей актрисой, воплотившей Лару Крофт на экране после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.