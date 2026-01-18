Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO

Фото: A24

Дебютный трейлер третьего сезона сериала «Эйфория» собрал почти 100 млн просмотров за первые 48 часов. Об этом сообщает Deadline.

По данным Warner Bros. Discovery, это лучший результат в истории платформы HBO Max для трейлера оригинального сериала за такой промежуток времени.

Для сравнения, трейлер второго сезона «Одни из нас» набрал 158 млн просмотров за трое суток в 2024 году, а трейлер финала «Игры престолов» в 2019 году — 81 млн за 24 часа.

«Эйфория» стартовала в 2019 году. Сериал стал не только культурным феноменом, но и запустил карьеры целого поколения молодых звезд, включая Зендею, Сидни Суини и Джейкоба Элорди.

По данным HBO, сериал вошел в число самых просматриваемых проектов за всю историю канала. Финал второго сезона в 2022 году собрал у экранов рекордные 6,6 млн зрителей.

Третий сезон, премьера которого назначена на 12 апреля 2026 года, с высокой вероятностью станет финальным. К основному актерскому составу вернутся Зендея (Ру Беннет), Сидни Суини (Кэсси Ховард), Джейкоб Элорди (Нейт Джейкобс), Хантер Шафер (Джулс Вон) и другие. Действие сезона перенесет героев на несколько лет вперед — во взрослую жизнь после школы.

