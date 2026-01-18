«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии

Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
В Крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну

«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии

Фото: Arte France Cinéma

17 января в Берлине прошла церемония вручения Европейской кинопремии. Главным триумфатором стала работа норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность».

Фильм, уже отмеченный Гран-при Каннского фестиваля, собрал все ключевые награды, включая призы за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также за мужскую (Стеллан Скарсгард) и женскую (Ренате Рейнсве) роли.

Метадрама о стареющем режиссере, пытающемся привлечь к своему финальному проекту дочь, теперь считается одним из главных фаворитов предстоящей премии «Оскар». Вторым по успешности проектом вечера стал экзистенциальный триллер испанца Оливера Лэкси «Сират», завоевавший пять технических наград, включая приз за звуковой дизайн.

Полный список наград

  • Лучший фильм: «Сентиментальная ценность»
  • Лучший документальный фильм: «Фиуме или смерть!»
  • Лучший анимационный фильм: «Арко»
  • Лучший режиссер: Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Лучшая актриса: Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
  • Лучший актер: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
  • Лучший сценарист: Эскиль Фогт и Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Приз молодежного жюри: «Братья и сестры»
  • Лучший кастинг-директор: Надя Асими, Луис Бертоло и Мария Родриго («Сират»)
  • Лучший оператор: Мауро Эрсе («Сират»)
  • Лучший композитор: Ханя Рани («Сентиментальная ценность»)
  • Лучший художник по костюмам: Сабрина Кремер («Звук падения»)
  • Лучший монтажер: Кристобаль Фернандес («Сират»)
  • Лучший художник по гриму и прическам: Торстен Витте («Бугония»)
  • Лучший художник-постановщик: Лайя Атека («Сират»)
  • Лучший звукорежиссер: Лайя Касановас, Аманда Вильявьеха и Ясмина Прадерас («Сират»)
  • Лучший короткометражный фильм: «Город поэтов»
  • Награда за вклад в мировой кинематограф: Аличе Рорвахер
  • Награда за жизненные достижения: Лив Ульман
Расскажите друзьям