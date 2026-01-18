В этом году Миусская снежная Дюна достигла почти 6 метров. Ее посетили более 25 тыс. человек

18 января с Миусской дюны увезли последний снег, движение на прилегающих улицах восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской достопримечательности.
По словам организаторов, в этом году Миусская Дюна выросла на 57% и достигла максимальной отметки почти 6 метров (5,97). Новая вершина получила название «пик Бирюкова». Площадь Дюны составила более 3 000 квадратных метров на Миусской площади, а суммарный вес снежной массы, по оценкам экспертов, превысил 4,5 тысячи тонн.
Кроме того, по данным пресс-службы, на карте гряды появились новые точки, которым горожане присвоили названия. Помимо пика Бирюкова, там теперь есть «склон Скользячий», «Сосулин хребет» и «Перевал Заедал» — у каждой была своя смотровая точка и свой сценарий спуска.
«Мы благодарны всем, кто этой зимой пришел на Миусскую Дюну — постоять на ветру на пике Бирюкова. Мы рады были видеть, как кучка снега собирает в центре Москвы свою могучую кучку снежных энтузиастов. Также добавлю, что наш снег — единственный в городе, на который не пожаловался ни один житель города», — отметил пресс-атташе Миусской снежной Дюны Александр Капков.
Он добавил, что за несколько дней Дюну посетили более 25 тыс. человек, а только на главной видовой площадке у пика Бирюкова горожане сделали свыше 5 тыс. фото и видео, попавших в соцсети и городские медиа.
«По нашим подсчетам, вершину Дюны покорили более 800 "альпинистов" разного возраста, а любители экстрима показали около 500 эффектных спусков и трюков на снегокатах и ватрушках. Здесь же прошли десятки импровизированных активностей — от уличных концертов до партий в шахматы на снежных «столах», которые сами горожане вылепили на склоне», — заключили в пресс-службе.
14 января на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине Дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».