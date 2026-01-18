В этом году Миусская снежная Дюна достигла почти 6 метров. Ее посетили более 25 тыс. человек

Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
В Крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»

В этом году Миусская снежная Дюна достигла почти 6 метров. Ее посетили более 25 тыс. человек

Фото: vk.com/miusskayaduna

18 января с Миусской дюны увезли последний снег, движение на прилегающих улицах восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской достопримечательности.

По словам организаторов, в этом году Миусская Дюна выросла на 57% и достигла максимальной отметки почти 6 метров (5,97). Новая вершина получила название «пик Бирюкова». Площадь Дюны составила более 3 000 квадратных метров на Миусской площади, а суммарный вес снежной массы, по оценкам экспертов, превысил 4,5 тысячи тонн.

Кроме того, по данным пресс-службы, на карте гряды появились новые точки, которым горожане присвоили названия. Помимо пика Бирюкова, там теперь есть «склон Скользячий», «Сосулин хребет» и «Перевал Заедал» — у каждой была своя смотровая точка и свой сценарий спуска.

«Мы благодарны всем, кто этой зимой пришел на Миусскую Дюну — постоять на ветру на пике Бирюкова. Мы рады были видеть, как кучка снега собирает в центре Москвы свою могучую кучку снежных энтузиастов. Также добавлю, что наш снег — единственный в городе, на который не пожаловался ни один житель города», — отметил пресс-атташе Миусской снежной Дюны Александр Капков.

Он добавил, что за несколько дней Дюну посетили более 25 тыс. человек, а только на главной видовой площадке у пика Бирюкова горожане сделали свыше 5 тыс. фото и видео, попавших в соцсети и городские медиа.

«По нашим подсчетам, вершину Дюны покорили более 800 "альпинистов" разного возраста, а любители экстрима показали около 500 эффектных спусков и трюков на снегокатах и ватрушках. Здесь же прошли десятки импровизированных активностей — от уличных концертов до партий в шахматы на снежных «столах», которые сами горожане вылепили на склоне», — заключили в пресс-службе.

14 января на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине Дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

