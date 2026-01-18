Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны

Мэтт Деймон и Бен Аффлек поделились мнением, как Netflix меняет подход к кинопроизводству.
По словам Деймона, алгоритмы и пользовательские привычки напрямую влияют на творческий процесс. Поскольку внимание зрителя рассеяно, Netflix, по его наблюдениям, переносит самые зрелищные экшн-сцены в самое начало фильма, чтобы сразу зацепить аудиторию.
В студии, как утверждает актер, просят многократно повторять ключевые сюжетные повороты в диалогах на случай, если зритель отвлекся на смартфон.
«Раньше структура боевика была ясна: три масштабные сцены по актам с главной развязкой в конце. Сейчас же просят „взрыв в первые пять минут“, чтобы люди не переключились. А сюжет нужно повторить несколько раз — вдруг кто-то листал ленту», — пояснил Деймон.
Бен Аффлек не согласился, что такой подход — единственный путь к успеху. В качестве контраргумента он привел мини-сериал Netflix «Переходный возраст» — мрачную и медленную драму об отце, расследующем обвинение в убийстве против собственного ребенка.
«Но посмотрите на „Переходный возраст“. Там нет ничего из этого. И он чертовски хорош. Там длинные молчаливые сцены, кадры с затылками персонажей… Это доказывает, что можно обойтись без этих уловок», — добавил он.
Деймон считает подобные проекты исключением из правил, в то время как Аффлек видит в них доказательство, что искреннее и сложное кино по-прежнему находит отклик у зрителей даже в эпоху клипового внимания.