Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года

Компания Paramount объявила, что очередной сиквел «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года. Сюжет фильма пока неизвестен, пишет Variety.
Режиссером картины станет Иэн Туасон, который снял хоррор-короткометражку в формате виртуальной реальности. Продюсерами ленты выступят Джеймс Ван («Заклятие», «Астрал»), Джейсон Блум («Сплит», «Паранормальное явление-5») и Орен Пели, который работал над всеми частями франшизы.
Фильмы «Паранормальное явление» сняты в жанре мокьюментари, когда зрители следят за главными героями с камер видеонаблюдения. Первая картина вышла в 2007 году. Всего выпустили семь фильмов-сиквелов, их общие сборы превышают 900 млн долларов. Премьера последней части «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» состоялась в 2021 году.
В октябре студия Darkstone Digital представила первый трейлер своей новой игры Paranormal Activity: Threshold, навеянной одноименной киновселенной. Игра выполнена в стиле found footage («найденная пленка») и рассказывает историю пары, которая переезжает в «единственный дом, который могла себе позволить». Вскоре их новая жизнь превращается в кошмар: предметы начинают двигаться сами, в темноте слышатся шаги и шорохи, а невидимая сила охотится на жильцов. Релиз запланирован на 2026 год.