Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года

Фото: «Паранормальное явление: Ближайший родич»/2021

Компания Paramount объявила, что очередной сиквел «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года. Сюжет фильма пока неизвестен, пишет Variety.

Режиссером картины станет Иэн Туасон, который снял хоррор-короткометражку в формате виртуальной реальности. Продюсерами ленты выступят Джеймс Ван («Заклятие», «Астрал»), Джейсон Блум («Сплит», «Паранормальное явление-5») и Орен Пели, который работал над всеми частями франшизы.

Фильмы «Паранормальное явление» сняты в жанре мокьюментари, когда зрители следят за главными героями с камер видеонаблюдения. Первая картина вышла в 2007 году. Всего выпустили семь фильмов-сиквелов, их общие сборы превышают 900 млн долларов. Премьера последней части «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» состоялась в 2021 году.

В октябре студия Darkstone Digital представила первый трейлер своей новой игры Paranormal Activity: Threshold, навеянной одноименной киновселенной. Игра выполнена в стиле found footage («найденная пленка») и рассказывает историю пары, которая переезжает в «единственный дом, который могла себе позволить». Вскоре их новая жизнь превращается в кошмар: предметы начинают двигаться сами, в темноте слышатся шаги и шорохи, а невидимая сила охотится на жильцов. Релиз запланирован на 2026 год.

