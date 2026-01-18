Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет

Тем временем Москва в этом году столкнулась с сильнейшим за 56 лет снегопадом. И пока одни шутили о стихии в соцсетях и штурмовали Миусскую снежную дюну, другие пробирались по сугробам и продолжали разносить еду и посылки. «Афиша Daily» поговорила с курьерами из разных служб доставок и узнала, каково им работать, когда на улице ветрено, снежно и холодно.