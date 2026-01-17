Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что Квентин Тарантино рассматривал ее на роль Шэрон Тейт в фильме «Однажды в Голливуде», но ее не взяли, потому что посчитали недостаточно красивой. Об этом она поделилась на подкасте «Happy Sad Confused with Josh Horowitz».



По ее словам, когда появились слухи о ее участии в проекте, актрису стали критиковать в соцсетях. «Ну, он хотел [взять на роль], но все такие: „Она недостаточно красива, чтобы сыграть Шэрон Тейт“. После этого они отказались [от меня]», — сказала Лоуренс. «Я почти уверена, что это было так — или он просто никогда не рассматривал меня на эту роль, а интернет просто из кожи вон лез, чтобы назвать меня уродиной», — сказала актриса.



В итоге роль Шэрон досталась Марго Робби, чью кандидатуру одобрила Дебра Тейт, родная сестра покойной звезды. За несколько месяцев до выхода фильма Дебра рассказала журналистам, что предпочла Марго Робби на эту роль из-за ее «физической красоты», добавив, что Лоуренс «недостаточно красива, чтобы сыграть Шэрон». «Ужасно это говорить, но, знаешь, у меня есть свои стандарты», — добавила она.



В подкасте Лоуренс также поделилась, что пробовалась на роль в «Сумерках», но не получила ее. «Наверное, была слишком уродливой», — сказала актриса с иронией.



Шерон Тейт — американская актриса и модель, жена режисера Романа Полански. Была убита в собственном доме членами преступной коммуны Чарльза Мэнсона.







