Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней

В Приморье отловили троих тигров с начала года
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней

Фото: niu niu/Unsplash

Следственный комитет Беларуси опубликовал в соцсетях ролик с предложением «постучать» на своих бывших парней. 

Сначала в видео появляется текст: «Что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его „темки“?». Затем в нем появляется кадр из мультфильма «Холодное сердце». «Стучи! Постучи», — говорит в этом отрывке снеговик Олаф.

Источник: @sledcomrb

Недавно стало известно, что Россия и Беларусь запустят ночные безостановочные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском. Это решение не только сократит время в пути, но и поможет решить проблему нехватки билетов в предпраздничные периоды, отметил посол Беларуси в России Александр Рогожник

