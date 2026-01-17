«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года

Проект описывают как «радикально новый взгляд» на культовую хоррор-франшизу — то есть фильм не станет прямым продолжением ленты «Изгоняющий дьявола: Верующий», вышедшей в 2023 году. Съемки планируют начать в Нью-Йорке в этом году.