Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году

Российские туристы стали на 79% чаще бронировать проживание за границей на 20–23 февраля и 6–9 марта 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Островок».
Доля зарубежных направлений в общем объеме бронирований выросла до 28% — это на 6 п. п. больше, чем годом ранее. Спрос на жилье в Беларуси и ОАЭ удвоился, а в Таиланде увеличился на 85%. В число наиболее популярных заграничных направлений также вошли Турция, Армения, Китай, Грузия и Вьетнам.
Средняя стоимость ночи в топ-10 заграничных направлений упала на 15%, до 9,2 тыс. рублей. Исключением стали ОАЭ: там цены выросли на 5% до 18,7 тыс. рублей.
Внутри России спрос на проживание в праздничные даты вырос на 31% по сравнению с 2025 годом. Скорее всего дело в удачной конфигурации выходных — по три дня отдыха. Это удобно для коротких поездок.
Самый большой прирост бронирований показал Нижний Новгород (почти в два раза), Москва (+38%) и Эсто-Садок (+35%). Далее идут Казань (+33%), Санкт-Петербург (+30%), Калининград (+27%) и Иркутск (+20%).