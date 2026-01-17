Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток

Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона

Фото: Studio Babelsberg

В издательстве Hachette Mobius вышла книга Джесси Аткинсон «Live Like Wes: Home Decor Inspired by Wes Anderson Movies» («Живи как Уэс: Домашний декор по мотивам фильмов Уэса Андерсона»). Об этом сообщает Variety.

В книге узнаваемый визуальный язык режиссера переходит в практичные идеи для дизайна интерьера. Читателям предлагается пошаговое руководство по воссозданию симметрии, цвета и ностальгии, характерной для фильмов Андерсона.

Каждая глава посвящена конкретной кинокартине — от кухни в духе «Бесподобного мистера Фокса» до спальни в стиле «Города астероидов». Помимо кадров из фильмов, в книге представлены фотографии из реальных домов 25 дизайнеров интерьеров.

Отдельное внимание уделяется стилю жизни: в каждой главе есть иллюстрированный мастер-класс по созданию предмета своими руками и план тематической вечеринки — от плейлиста и списка гостей до рецепта напитков.

1/3
© Hachette Mobius
2/3
© Hachette Mobius
3/3
© Hachette Mobius

В ноябре в лондонском Музее дизайна открылась масштабная выставка архивов Уэса Андерсона, которая продлится до 26 июля 2026 года. На ней представлено более 700 экспонатов: раскадровки, полароиды, эскизы, картины, блокноты, куклы, костюмы и другие предметы. Центральными элементами стали модель отеля «Гранд Будапешт», вендинговые автоматы из «Астероид-Сити», норковая шуба Fendi героини Гвинет Пэлтроу из «Семейки Тененбаум» и кукла мистера Фокса.

Расскажите друзьям