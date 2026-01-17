В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

Компания OpenAI приступила к тестированию рекламы в ChatGPT. На первом этапе тестовые группы будут сформированы из пользователей бесплатной версии сервиса в США.
В платных подписках — Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu — внедрение рекламы не планируется. Как сообщает компания, рекламные блоки будут четко обозначены и размещены отдельно от ответов нейросети. Их показ не повлияет на содержание генерируемых ответов.
По умолчанию реклама будет персонализирована, но пользователи смогут в любой момент очистить данные, используемые для ее настройки. Диалоги с ChatGPT не передаются рекламодателям, однако в будущем пользователи получат возможность задать вопрос рекламодателю напрямую через чат.
С недавнего времени в разделе «персонализация» приложения ChatGPT теперь можно настраивать манеру речи чат-бота. Доступна настройка 4-х параметров: теплоты, энтузиазма, склонности к составлению списков и подзаголовков, любовь к эмоджи. Каждый из них можно установить на «больше», «меньше» или «по умолчанию».