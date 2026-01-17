В Приморье отловили троих тигров с начала года
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Среднегодовая температура в России за последние 50 лет выросла на 2,5 градуса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

Сильнее всего на территории страны потеплела весна — на 3 градуса. Температура зимой выросла на 2,5 градуса, а лето и осень стали теплее примерно на 2 градуса.

«Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса», — сказал специалист

Данные Росгидромета подтверждают устойчивую тенденцию к потеплению, наблюдаемую в России на протяжении последних десятилетий. Так, 2025 год  стал для Москвы самым теплым за всю историю метеонаблюдений — то есть с 1779 года. Среднегодовая температура впервые достигла 8,6 градуса, что на 0,4 градуса превышает показатель предыдущего, также рекордного 2024 года.

