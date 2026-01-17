Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле

В Приморье отловили троих тигров с начала года
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Элая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями

Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле

Фото: Warner Bros.

Актер Джейсон Момоа, сыгравший Гаррета в фильме «Minecraft в кино», на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» сообщил, что съемки сиквела начнутся «очень скоро». Об этом пишет Deadline.

На вопрос о начале производства Момоа ответил: «Очень скоро. Чувак. Бро, в конце апреля. Сценарий стал еще лучше. Он настолько хорош, что я смеялся в голос. Я уже очень давно не смеялся вслух, читая сценарий. От первого сценария я был в недоумении, а этот заставил меня громко хохотать».

Ранее, в октябре, студия Warner Bros. официально объявила о работе над сиквелом и назначила дату премьеры — 23 июля 2027 года.

Режиссер Джаред Хесс вновь возглавит проект и напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, работавшим над оригинальной лентой. Информация о составе актеров пока не раскрывается, но в первой части сыграли Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниель Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.

Первая часть собрала почти 958 млн долларов по всему миру и заняла второе место в рейтинге самых прибыльных фильмов 2025 года.

