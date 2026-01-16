Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»

Американская актриса Памела Андерсон («Спасатели Малибу», «Шоугерл») снимется в фильме «Somedays» вместе с Билли Бобом Торнтоном («Плохой Санта», «Лэндмен»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит студия Tucker Tooley Entertainment. В нем сыграет также Ариана Гринблатт («65», «Иллюзия обмана 3»). Режиссером и сценаристом картины станет Брайан Клагман («Слова», «Детка, детка, детка»).
Лента расскажет об уставшем водителе службы доставки, которому осталось жить несколько месяцев. Он спасает талантливую, но проблемную девушку‑подростка, и между ними возникает неожиданная, меняющая жизнь связь — она помогает обоим понять, что значит по‑настоящему жить.
Съемки фильма уже начались, они проходят в Нью-Джерси. Проект финансирует и продюсирует Tucker Tooley Entertainment при поддержке Streamline Global, Eighteen 88 и Three Point Capital.
«Памела Андерсон — это опора, источник жизненной силы, она привносит в работу тепло, заботу и подлинную силу. «Somedays» — о персонажах, оказавшихся на эмоциональном рубеже, которых вперед ведут правда, прощение и уязвимость», — отметил Клагман.
По его словам, история фильма требует актеров, «способных одновременно передать глубину, боль, надежду, любовь и юмор». Торнтон, как считает режиссер, «не способен сыграть фальшиво». Гринблатт же «обладает врожденным человеческим пониманием, безграничным талантом и дерзким бесстрашием».
«Памела стала завершающим, ключевым элементом, и вместе они создают на экране разговор поколений — три артиста вкладывают в роли весь свой жизненный опыт», — подчеркнул кинематографист.
Такер Тули из Tucker Tooley Entertainment добавил, что в сценарии «Somedays» идеально сочетаются «юмор, эмпатия и пронзительность». Подобного проекта продюсер «не видел со времен «Гарольда и Мод».
Продюсерами фильма выступают: Тули (Tucker Tooley Entertainment), Эндрю Панай и Дженнифер Гибгот (Ethea Entertainment), а также Гейер Косински (Media Talent Group). В число исполнительных продюсеров вошли Грег Ренкер и Грегуар Генсолен (Tucker Tooley Entertainment), Брайан Клугман, Филип Уэйли, Молли Коннерс, Аманда Бауэрс, Андреа Буко и Нейт Так (Ethea Entertainment).