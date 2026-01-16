В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов

Не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков были деактивированы или удалены после вступления в Австралии в силу закона о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом пишет Reutets.



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «компании, работающие в социальных сетях, прилагают значительные усилия для соблюдения законов и этот факт обнадеживает». Председатель Digital Rights Watch Лиззи О’Ши cказала, что «количество удаленных аккаунтов не может считаться показателем успеха».



«В данном случае важно влияние запрета [социальных сетей] на благополучие молодежи. С этой точки зрения он неэффективен», — сказала она.



Закон вступил в силу в декабре. В СМИ отмечают, что до запрета 86% австралийцев в возрасте от 8 до 15 лет пользовались социальными сетями