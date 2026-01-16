В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
Адрия Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»

В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов

Фото: Chad Madden/Unsplash

Не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков были деактивированы или удалены после вступления в Австралии в силу закона о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом пишет Reutets.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «компании, работающие в социальных сетях, прилагают значительные усилия для соблюдения законов и этот факт обнадеживает». Председатель Digital Rights Watch Лиззи О’Ши cказала, что «количество удаленных аккаунтов не может считаться показателем успеха».

 «В данном случае важно влияние запрета [социальных сетей] на благополучие молодежи. С этой точки зрения он неэффективен», — сказала она.

Закон вступил в силу в декабре. В СМИ отмечают, что до запрета 86% австралийцев в возрасте от 8 до 15 лет пользовались социальными сетями

