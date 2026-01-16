В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне

В Москве прошел модный показ в память о Минской дюне. Его провели школа Fashion Factory School совместно с брендом Flashin. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.
Дефиле cостоялось в сугробе на Гоголевском бульваре. «История с Миусской снежной дюной хорошо показывает, как работает городское комьюнити: люди сами начали там собираться, знакомиться, устраивать концерты — обычный сугроб неожиданно стал местом притяжения. То же самое происходит и в креативной индустрии — через коллаборации развиваются реальные профессиональные связи, создаются актуальные проекты», — рассказал Владимир Синицын, СЕО платформы Креативити и со-СЕО Ultimate Education, куда входит Fashion Factory School.
Бренд Flashin представил на импровизированном снежном подиуме образы для новой «снежной тусовки» города. В коллекции сочетаются утилитарные силуэты и многослойность, адаптированная к зимним условиям мегаполиса.
Недавно в Москву вернулась Миусская дюна — высокий сугроб, который появляется в одноименном переулке, когда сотрудники городской службы туда свозят снег с других улиц района.
Впервые дюна возникла в 2018 году. Москвичи завели для нее собственное фан-сообщество во «ВКонтакте» и начали отмечать День дюны 18 февраля, однако с 2021 года сугроб в переулке не появлялcя.
14 января на месте вновь появившейся дюны собрались несколько десятков человек, в том числе актер Андрей Гайдулян, а на ее вершине устроили импровизированный концерт. Мероприятие продлилось полчаса: полицейские попросили горожан разойтись. 16 января дюну полностью расчистили городские службы.