Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции

Фото: Sony Pictures Television

Дэниела Стерна, известного по роли грабителя Марва в культовых фильмах «Один дома», заменят в новом комедийном сериале канала ABC «Вы хотите детей?».

Решение о его замене было принято после того, как ему было предъявлено официальное обвинение в склонении к проституции. Инцидент произошел 10 декабря 2023 года в отеле города Камарильо (штат Калифорния).

По информации TMZ, артиста оштрафовали за пользование услугами проститутки. Слушание по делу актера назначено на 6 февраля 2026 года.

Стерн должен был играть роль главы семьи в однокамерной комедии, которая исследует два возможных сценария жизни одной пары: с ребенком и без. Главные роли в пилоте исполнят Рейчел Блум и комик Рори Сковел. Теперь студии предстоит найти нового актера на замену.

На данный момент представители актера не прокомментировали ситуацию. Производство пилота, вероятно, продолжится после перерыва, необходимого для переработки роли и поиска нового исполнителя.

