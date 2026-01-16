Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»

Американская актриса Дакота Фэннинг снимется в новом проекте автора сериала «Родина» Алекса Кэри. Об этом сообщил Deadline.
У проекта, который выпустит студия Sony Pictures Television, пока нет названия. Фэннинг не только исполнит главную роль в шоу, но и выступит его исполнительным продюсером.
Сериал представит Apple TV. Фэннинг предстанет в нем в образе агента Министерства финансов, работающего под прикрытием в многомиллиардном международном конгломерате.
Организация, где служит героиня, имеет разветвленные политические и криминальные связи, способные повлиять на мироустройство. Героиня оказывается перед сложным выбором между ее служебной миссией и убеждением, что наследник корпорации в глубине души хороший человек, заслуживающий ее любви.
Алекс Кэри стал шоураннером и исполнительным продюсером проекта через компанию FLW Productions. Над сериалом также будут работать Джули Гарднер из Bad Wolf, Эль Фэннинг и Бриттани Кахан из Lewellen Pictures. Режиссером и сопродюсером выступит Кари Скогланд, ранее работавшая над проектом «Дым».