У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire

У Паши Техника выйдет посмертный альбом в коллаборации с артистом Studmire. Об этом говорится в телеграм-канале Studmire.



«Полтора года назад, летом 2024‑го, случилось то, что изменило мой творческий путь: мне написал Паша Техник и мы одним махом написали два альбома», — написал он. По его словам, первая пластинка — «Только Сегодня (Завтра)» — вышла в октябре 2024‑го и будет перевыпущена в скором времени.



«Второй [альбом] так и не увидел свет. Но история не закончилась. Мы не успели дать ему имя, но я назвал его „Давай Завтра? (Сегодня!)“ — как диалог, который мы так и не закончили». В него войдут 17 треков в жанрах electro, breakbeat, techno. и записи разговоров между Техником и Studmire. Релиз состоится 30 января.



Паша Техник скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что он погиб из‑за действий нелегальных «капельников».





