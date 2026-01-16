«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время

Лидером по просмотрам стала страница со списком смертей знаменитостей по годам, ее посетили более 647 млн раз. На втором месте находится статья о США как о государстве, с показателем 328 млн просмотров. Замыкает тройку информация о президенте США Дональде Трампе, которую просмотрели 325 млн раз.