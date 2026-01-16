«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время

Фонд «Викимедиа» предоставил изданию Popular Science список из 25 самых популярных запросов в «Википедии» за все время.
Лидером по просмотрам стала страница со списком смертей знаменитостей по годам, ее посетили более 647 млн раз. На втором месте находится статья о США как о государстве, с показателем 328 млн просмотров. Замыкает тройку информация о президенте США Дональде Трампе, которую просмотрели 325 млн раз.
Полностью топ-25 выглядит так.
- Список смертей по годам (647 025 321)
- США (328 501 200)
- Дональд Трамп (325 397 973)
- Елизавета II (253 385 102)
- Индия (210 779 909)
- Криштиану Роналду (209 262 818)
- Барак Обама (200 619 072)
- Илон Маск (197 557 694)
- Вторая мировая война (196 185 039)
- Великобритания (180 986 829)
- Лионель Месси (169 027 752)
- Майкл Джексон (168 519 508)
- «Игра престолов» (166 648 136)
- Адольф Гитлер (163 955 099)
- Эминем (159 866 098)
- Тейлор Свифт (157 243 638)
- Первая мировая война (156 010 435)
- The Beatles (153 857 741)
- Дуэйн Джонсон (141 840 884)
- Список президентов США (138 880 465)
- Канада (137 871 236)
- Леди Гага (137 724 118)
- Премия «Оскар» (137 543 219)
- Фредди Меркьюри (134 515 769)
15 января «Википедия» отпраздновала свое 25-летие. С момента основания самая популярная онлайн-энциклопедия разрослась до 66,3 млн статей, среди которых на английском языке ― 7,1 млн, а на русском ― 2 млн.
По итогам 2025 года самой популярной персоной в русской «Википедии» стал рэпер Паша Техник, умерший в апреле. Следом за ним идут Дональд Трамп и Екатерина Мизулина.