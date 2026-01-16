Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Первые рестораны Ginza Project открылись в Петербурге в начале 2000-х годов, а затем выросли в крупную международную сеть. Сегодня под этим брендом работает более сотни заведений в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле, а также в Лондоне, Баку и Батуми.