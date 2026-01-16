Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
Стали известны самые прослушиваемые в США песни с 1960-х по 2020-е годы

Luminate составила рейтинг самых прослушиваемых песен в США за последние семь десятилетий. О публикации данных сообщил New Musical Express.

  • 1960-е — Creedence Clearwater Revival «Fortunate Son» (136,7 млн прослушиваний)
  • 1970-е — Fleetwood Mac «Dreams» (387,4 млн)
  • 1980-е — Journey «Don’t Stop Believin’» (263 млн)
  • 1990-е — Goo Goo Dolls «Iris» (337,9 млн)
  • 2000-е — The Killers «Mr. Brightside» (272,1 млн)
  • 2010-е — Chris Stapleton «Tennessee Whiskey» (306,7 млн)
  • 2020-е — Alex Warren «Ordinary» (746,8 млн)

Песня «Mr. Brightside» группы The Killers — самая прослушиваемая композиция 2000-х — также вошла в Книгу рекордов Гиннесса: в 2024 году она обошла «Wonderwall» группы Oasis и стала самой продаваемой песней в истории Великобритании, не занимавшей первого места в чартах. В 2023 году «Mr. Brightside» также был признан самой прослушиваемой композицией в истории британского Spotify.

Кантри-композиция «Tennessee Whiskey» Криса Степлтона, возглавляющая список 2010-х, также считается самой продаваемой песней в истории этого жанра.

Недавно новые альбомы анонсировали Мицки и Гарри Стайлз. Пластинка бывшего участника One Direction называется «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» и поступит в продажу и на стриминговые сервисы 6 марта. Альбом Мицки «Nothing’s About to Happen to Me» выйдет 27 февраля. Уже доступен к прослушиванию сингл «Where’s My Phone?».

