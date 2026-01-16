В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней

Его концепция основана на трех природных стихиях и разработана под влиянием живописных пейзажей крупнейшего в Москве заказника «Долина реки Сетунь». Пространство будет состоять из трех взаимосвязанных частей, каждая из которых отразит характер определенного элемента природы.