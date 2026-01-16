Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной

Фото: سيف الظاهر /Unsplash

Соглашение о взаимной отмене виз для граждан России и Саудовской Аравии вступит в силу к концу февраля — началу марта 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Он пояснил, что оставшийся срок отводится на завершение всех необходимых внутренних процедур в обеих странах, что занимает около 90 дней. Сам документ был подписан в начале декабря прошлого года.

Эксперты туристической отрасли ожидают, что безвизовый режим приведет к многократному росту турпотока между странами. Он не только упростит поездки саудовских туристов в Россию, но и откроет для россиян перспективное массовое направление — Саудовскую Аравию.

Как отметил Кондратьев, в России уже сформировались ключевые точки притяжения для гостей из арабских стран. Например, курортный Сочи популярен среди них круглый год. Отдельный интерес вызывают арктические направления. Существует также запрос на развитие и расширение туристических маршрутов в регионах, соседствующих с Москвой, — Владимирской, Тульской и Тверской областях.

С 15 сентября 2025 года безвизовый режим для граждан России введен в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней. Въехать получится «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».

Для поездки гражданину РФ нужен будет лишь действующий заграничный паспорт. Режим пробный и будет действовать год ― до 14 сентября 2026 года. 

