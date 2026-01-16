Владимир Кехман ушел с поста худрука Михайловского театра

Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы. Об этом говорится в телеграм-канале театра.
Исполняющим обязанности худрука назначен Александр Соловьев. Последние пять лет он занимал должности музыкального руководителя и главного дирижера театра.
Кехман был назначен генеральным директором Михайловского театра в мае 2007 года. В 2015-м он занял пост художественного руководителя. В качестве режиссера Кехман поставил в театре оперы «Дама с камелиями», «Богема», «Пиковая дама».
«Благодаря глубокой, системной работе Владимира Кехмана за эти годы Михайловский театр стал одним из ведущих музыкальных театров России, важным явлением культурной жизни не только Петербурга, но и всей страны. С 2007 года в Михайловском театре состоялось более 60 премьер, театр провел десятки масштабных гастрольных туров по России и за рубежом, начал сотрудничество с ведущими артистами, режиссерами, дирижерами и художниками современности», ― заявили в театре.
В июле 2025-го у Кехмана прошел обыск, а после на него завели уголовное дело о присвоении и растрате средств при реконструкции МХАТа. По части 4 статьи 160 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В конце того же месяца «Фонтанка» сообщила, что руководитель МХАТа стал фигурантом второго уголовного дела ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году глава компании — подрядчика театра купил Кехману за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес». Оформил он машину на одну из своих фирм, но передал гендиректору МХАТа в личное пользование. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Как отмечала «Фонтанка», эти новые обвинения ― продолжение расследования дела о растрате.
В 2015 году Владимир Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, называя ее кощунством и оскорблением чувств верующих.