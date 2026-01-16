Twenty One Pilots показали закулисье тура в трейлере фильма «More Than We Ever Imagined»

Вокалист и автор песен Twenty One Pilots Тайлер Джозеф говорит в трейлере: «Это никогда не надоедает — подъезжать к месту концерта и видеть людей, идущих на шоу. Выступать перед десятью человеками волнительнее, чем перед 60 тысячами… Но когда за пианино тебя окружает такая толпа — это лучшее, что напоминает мне, почему я влюбился в музыку».