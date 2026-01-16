Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников

Фото: vakhtangov.ru

Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в новогодние праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные билетного сервиса Ticketland.

В исследовании учитывались билеты, проданные в период с 31 декабря по 11 января. В топ популярных постановок также попали «Новогодний кабачок» в Театре сатиры (Москва), «Собачье сердце» в Театре комедии (Москва), «Утиная охота» в Большом драматическом театре им. Г.А.Товстоногова (Петербург) и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум» (Москва). 

Среди мюзиклов россияне чаще всего покупали билеты на постановки «Последняя сказка» в Московском дворце молодежи, «Мамма мимо» в театре «Маска», «Любовь без памяти» в Vegas City Hall, «Ромео и Джульетта» в Московском театре оперетты и «Нотр-Дам де Пари» в театре на Мельникова. Все эти спектакли идут в столице.

Спектакль «Солнце Ландау» посвящен жизни лауреата Нобелевской премии советского физика Льва Ландау (1908–1968). Его автором выступил режиссер Анатолий Шульев. Премьера состоялась в апреле 2025 года.

