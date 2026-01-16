Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен

Фото: Universal Television

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала, что получила травму во время съемок одной из сцен в сериале «Пони».

Исполняя роль вдовы Беа, которая под прикрытием соблазняет высокопоставленных агентов КГБ, в ходе одного съемочного дня Кларк работала с тремя разными партнерами, изображая несколько интимных сцен подряд.

Такая нагрузка привела к тому, что у актрисы сместилось ребро. «Мне пришлось объяснить врачу, что это результат „секса, умноженного на три“», — с иронией вспомнила Кларк.

Ее коллега по проекту актриса Хейли Лу Ричардсон подтвердила произошедшее, отметив хрупкое телосложение Кларк. В сериале их героини, Беа и Твила, работают секретаршами в американском посольстве в Москве 1977 года и вынуждены стать агентами ЦРУ после таинственной гибели своих мужей.

Ранее в сети завирусился отрывок из сериала, в котором Кларк матерится по-русски, чтобы купить яиц у бабушки в Москве.

