Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома

На них были размещены фразы «Мы принадлежим друг другу» и «Скоро увидимся», а также ссылка на интригующий промосайт. Активность в социальных сетях музыканта возобновилась в конце декабря, когда он опубликовал видео с исполнением инструментальной пьесы «Forever, Forever», завершившееся тем же посланием: «We Belong Together» («Мы принадлежим друг другу»).