Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой

70% студентов российских вузов совмещают учебу с работой — как подработками, так и полной занятостью. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование РГСУ.
Большинство из этих 70% — 47% — работает на постоянной основе. Еще 23% подрабатывают во время каникул или в праздники.
При этом лишь каждый третий студент работает по специальности. Остальные две трети при выборе занятости ориентируются в первую очередь на удобный график и уровень дохода. «Студенты старших курсов чаще всего работают в областях, связанных с их будущей профессией. Часть из них получает предложения о работе в ходе прохождения практики, часть ищет подработку в сфере будущей профессии, так как нарабатывает опыт, который позволит быстрее трудоустроиться после окончания вуза и адаптироваться в профессиональном плане», — поясняется в отчете РГСУ.
Несмотря на нагрузку, 58% студентов считают, что им успешно удается совмещать работу с учебой.
