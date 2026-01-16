Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой

Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»

Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

70% студентов российских вузов совмещают учебу с работой — как подработками, так и полной занятостью. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование РГСУ.

Большинство из этих 70% — 47% — работает на постоянной основе. Еще 23% подрабатывают во время каникул или в праздники.

При этом лишь каждый третий студент работает по специальности. Остальные две трети при выборе занятости ориентируются в первую очередь на удобный график и уровень дохода. «Студенты старших курсов чаще всего работают в областях, связанных с их будущей профессией. Часть из них получает предложения о работе в ходе прохождения практики, часть ищет подработку в сфере будущей профессии, так как нарабатывает опыт, который позволит быстрее трудоустроиться после окончания вуза и адаптироваться в профессиональном плане», — поясняется в отчете РГСУ.

Несмотря на нагрузку, 58% студентов считают, что им успешно удается совмещать работу с учебой.

Недавно Университет Лондона в Мексике включил в учебный план курс по психоанализу и киноанализу на основе культового аниме «Евангелион». Он рассчитан на 7 месяцев и будет рассматривать сериал через призму теорий Фрейда, Юнга и Лакана.

Расскажите друзьям