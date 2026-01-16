По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени

Disney Branded Television анонсировала работу над третьим полнометражным мультфильмом во вселенной «Финеса и Ферба», сообщает Variety. Точная дата выхода пока неизвестна, но производство картины начнется в этом году.
По сюжету неудачный эксперимент доктора Фуфелшмерца стирает момент, когда мама Финеса познакомилась с папой Ферба, в результате чего мальчики никогда не становятся братьями. Теперь их дни не полные приключений, а просто «нормальные».
Над проектом вновь работают создатели оригинального сериала Дэн Повенмайр и Джефф Марш. Они же ранее выступили авторами первых двух полнометражных фильмов франшизы — «Финес и Ферб: Кино. Покорение 2-го измерения» (2011) и «Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной» (2020).
«В основе „Финеса и Ферба“ всегда лежали фантазия, душевность и юмор, а неожиданные повороты были неотъемлемой частью веселья. Этот фильм позволит Дэну и Свомпи раздвинуть границы этого мира и обыграть ситуацию, в которой все переворачивается с ног на голову», — рассказала о проекте Айо Дэвис, президент Disney Branded Television.
В 2025 году на экраны успешно вернулся оригинальный сериал «Финес и Ферб». Спустя десятилетие после его завершения в 2015 году были выпущены 40 серий пятого сезона. Он получил признание фанатов и высокие оценки критиков.