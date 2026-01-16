Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

Книга «Высоцкий», написанная Владимиром Новиковым, стала самой популярной биографией музыкантов среди россиян. Об этом говорится в исследовании сервисов «Кион Музыка» и «Кион Строки», приуроченному ко Всемирному дню The Beatles. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».