По «Фоллауту» снимут реалити-шоу

Amazon заказал реалити-шоу «Fallout Shelter», основанное на сериале «Фоллаут», сообщает Deadline. Проектом занимается компания Studio Lambert, стоящая за «Игрой в кальмара: Вызов» ― реалити по мотивам корейского хита Netflix.
Десятисерийное шоу навеяно одноименной игрой Fallout Shelter, вышедшей в 2015 году. Ее действие происходит внутри одного из бункеров Vault-Tec, защищенных от ядерного удара.
Участникам шоу предстоит проходить «все более сложные испытания, сталкиваться со стратегическими дилеммами и моральными развилками» в погоне за денежным призом.
Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря и будет выходить на Amazon Prime Video до 4 февраля. «Афиша Daily» включила его в список главных сериалов зимы.