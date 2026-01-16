По «Фоллауту» снимут реалити-шоу

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»

По «Фоллауту» снимут реалити-шоу

Фото: Amazon Prime Video

Amazon заказал реалити-шоу «Fallout Shelter», основанное на сериале «Фоллаут», сообщает Deadline. Проектом занимается компания Studio Lambert, стоящая за «Игрой в кальмара: Вызов» ― реалити по мотивам корейского хита Netflix.

Десятисерийное шоу навеяно одноименной игрой Fallout Shelter, вышедшей в 2015 году. Ее действие происходит внутри одного из бункеров Vault-Tec, защищенных от ядерного удара. 

Участникам шоу предстоит проходить «все более сложные испытания, сталкиваться со стратегическими дилеммами и моральными развилками» в погоне за денежным призом.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря и будет выходить на Amazon Prime Video до 4 февраля. «Афиша Daily» включила его в список главных сериалов зимы.

