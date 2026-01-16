Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до –12,1 градуса — холоднее в этом году было только 2 января.
В Московской области теплее всего оказалось на севере. Самой теплой точкой стал Сергиев Посад, где зафиксировали –7,3 градуса. Сильнее всего мороз ударил по западным районам: в Можайске ночной минимум составил –19,4 градуса.
В целом в регионах Центрального федерального округа морозно: в ночь с 15 на 16 января температура опускалась ниже –20 градусов в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. В Брянской и Калужской областях столбики термометров показывали менее –25 градусов. Холоднее всего было в Смоленской области: в Ельне зафиксировали –27,8 градуса.
Пик наступающей холодной волны в Москве придется на выходные: ночные температуры приблизятся к отметке –20 градусов. Уже в понедельник морозы заметно ослабеют.