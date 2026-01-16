Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели

В целом в регионах Центрального федерального округа морозно: в ночь с 15 на 16 января температура опускалась ниже –20 градусов в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. В Брянской и Калужской областях столбики термометров показывали менее –25 градусов. Холоднее всего было в Смоленской области: в Ельне зафиксировали –27,8 градуса.