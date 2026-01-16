Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»

Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке

Фото: Warner Bros.

Студия Warner Bros. выпустила видеоотрывок о фильме «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл — экранизации романа Эмили Бронте. Картина выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных.

В ролике Марго Робби и Джейкоб Элорди, исполняющие роли Кэтрин и Хитклиффа, рассказывают о готовящемся к выходу фильме. Робби говорит: «Это „Грозовой перевал“ от Эмералд. Именно это я и хотела передать: извращенная, провокационная, романтичная история».

О схожем уже говорила сама Феннелл: ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении, то есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — объясняла режиссер.

Видео: Warner Bros.

Ранее Робби цитировала Феннелл в интервью Vogue: «Я хочу, чтобы это стало „Титаником“ для нынешнего поколения. Я ходила в кино на „Ромео + Джульетта“ восемь раз, а когда меня не пустили в девятый, я буквально лежала на полу и плакала. Я хочу, чтобы „Грозовой перевал“ был таким же фильмом». 

После выхода первого трейлера экранизация подверглась критике за чрезмерную эротизацию в ущерб психологической глубине оригинала, а также за историческую неточность. Среди опубликованных фото костюмов — баварский корсет и розовое полупрозрачное платье.

