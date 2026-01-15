THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет

THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк

Писатель Джордж Мартин заявил в разговоре с The Hollywood Reporter, что HBO намерен выпустить продолжение «Игры престолов». Оно может рассказать о судьбе Арьи Старк после завершения событий оригинального сериала, утверждает СМИ.

Мартин признался, что долгое время сопротивлялся продолжению «Игры престолов», поскольку концовка его серии «Лед и пламя» отличается от финала сериала. Писатель не хотел, чтобы в умах его аудитории закрепилась телевизионная версия.

«[Концовка книги] будет значительно отличаться. Некоторые персонажи, которые живы в моей книге, будут мертвы в сериале, и наоборот», — пояснил он.

По мнению автора, продолжение шоу с Джоном Сноу в центре сюжета было бы наиболее безопасным вариантом. Героя в финале сериала сослали на север, поэтому его история не потребует раскрытия судьбы персонажей, оставшихся на юге.

Однако HBO сочло, что рассказ о сломленном Сноу, живущем в одиночестве, получится слишком мрачной. Поэтому теперь сценаристы разрабатывают другие варианты, заявило издание. Один из них — история Арьи и ее жизни в Эссосе.

Проект находится на ранней стадии разработки, пишет THR, и HBO пока не комментирует его. Над потенциальным шоу, по информации инсайдеров, работает сценарист Куок Данг Чанг, известный по «Каплям бога». Мартин отказался подтверждать или опровергать эти данные.

