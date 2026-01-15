Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст

Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»

Фото: Netflix

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет Валку, маму Иккинга, в сиквеле фильма «Как приручить дракона». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Бланшетт озвучивала эту же героиню в анимационных картинах, которые легли в основу игрового проекта. Ее экранного супруга озвучивал Джерард Батлер — его также можно будет увидеть в лайв-экшн-ремейке.

Сценаристом и режиссером первого фильма стал Дин ДеБлуа. Он же вернется к работе над второй частью. Роли в ленте исполнят Мейсон Теймс, Нико Паркер, Джулиана Деннисон, Габриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс и Гарри Тревалдин.

Спродюсирует «Как приручить дракона 2» Марк Платт совместно с Адамом Сигелом. Студия Universal выпустит ленту в кинопрокат 11 июня 2027 года.

Мультфильм «Как приручить дракона» вышел в 2010 году и получил два полнометражных продолжения, не считая анимационного сериала и короткометражного спин-оффа. В 2025 году по мотивам первой ленты сняли игровой ремейк с Мэйсоном Темзом и Нико Паркер в главных ролях.

