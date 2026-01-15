Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет Валку, маму Иккинга, в сиквеле фильма «Как приручить дракона». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Бланшетт озвучивала эту же героиню в анимационных картинах, которые легли в основу игрового проекта. Ее экранного супруга озвучивал Джерард Батлер — его также можно будет увидеть в лайв-экшн-ремейке.
Сценаристом и режиссером первого фильма стал Дин ДеБлуа. Он же вернется к работе над второй частью. Роли в ленте исполнят Мейсон Теймс, Нико Паркер, Джулиана Деннисон, Габриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс и Гарри Тревалдин.
Спродюсирует «Как приручить дракона 2» Марк Платт совместно с Адамом Сигелом. Студия Universal выпустит ленту в кинопрокат 11 июня 2027 года.
Мультфильм «Как приручить дракона» вышел в 2010 году и получил два полнометражных продолжения, не считая анимационного сериала и короткометражного спин-оффа. В 2025 году по мотивам первой ленты сняли игровой ремейк с Мэйсоном Темзом и Нико Паркер в главных ролях.