Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»

Циммер сказал, что прекрасно понимает, какую ответственность он и композиторы из Bleeding Fingers Music берут на себя. «Волшебство повсюду — часто совсем рядом, но как и в мире Гарри Поттера, его нужно уметь увидеть. Мы надеемся, что эта музыка поможет зрителям стать к нему чуточку ближе, сохранив уважение к тому, что было создано раньше», ― отметил он.