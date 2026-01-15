Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля

В игровой процесс добавлены новые механики: ускоряющие панели, специальный удар ногой (стомп) и защитный прыгучий щит. Кроме того, в Subway Surfers City будет представлено три основных режима: классический бесконечный забег, сюжетный «Тур по городу» с уровнями и заданиями, а также «Режим событий» с ограниченными по времени испытаниями.