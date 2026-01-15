«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Режиссер Егор Кончаловский заявил в интервью ТАСС, что российские кинематографисты в настоящее время выбирают «безопасные воды» и потому снимают большое число сказок, комедий и семейных фильмов.

По мнению Кончаловского, «вдумчивого выбора темы» требует «неспокойное время, в котором мы живем». Причина этого, как считает режиссер, не в цензуре, а в осторожности самих авторов.

Кончаловский отметил, что у него самого «нет начальников». Свой успех кинематографист определяет именно этим — свободой «отчитываться только перед самим собой», в том числе в плане финансовых результатов.

«Кинопроект, который сулит, обещает и обречен быть очень успешным, я физически и морально могу быть не готовым сделать просто потому, что мне это будет скучно. Даже при большом бюджете, звездном касте и прочих вещах, не думаю, что мне это будет интересно — тратить на это свое творческое время», — сказал режиссер.

При этом он верит, что коммерческое кино подпитывает авторское. «Чем мощнее река коммерческого кино, тем шире и полноводнее „ручеек“ художественного, авторского», — заявил Кончаловский.

К ограничениям — внутренним или внешним — режиссер также относится позитивно. По его мнению, они в конечном итоге идут артистам только на пользу.

«Когда рушилась советская власть, кинематографисты думали: „Сейчас исчезнут все ‚идеологические препоны‘, и мы наконец-то покажем, на что мы способны, у нас будет творческая свобода“. После этого ничего выдающегося за много лет, за исключением пары кинокартин, не родилось. Когда началась новая „несвобода“, в первую очередь финансовая, то стало появляться больше хороших картин», — пояснил он.

Расскажите друзьям