Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве

Фото: Peacock

Портал Film Updates опубликовал в соцсети X фрагмент сериала «Пони», который выходит 15 января на стриминге Peacock.

В ролике Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в «Игре престолов», матерится по-русски, чтобы купить яиц у бабушки в Москве. 

Видео: @FilmUpdates/X

Действие сериала разворачивается в 1977 году, в разгар холодной войны. Главные роли исполнили Кларк и Хейли Лу Ричардсон («Белый лотос»). Они сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США в Москве. Когда их мужья, агенты ЦРУ, погибают в подозрительной авиакатастрофе, девушки сами связываются с американскими спецслужбами и начинают расследование. Они собирают информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических интригах. 

Режиссером и сценаристом выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки», «Шпион, который меня кинул»), шоураннером ― Дэвид Айзерсон («Мистер Робот»). 

На Metacritic у «Пони» в данный момент 73% от критиков при пяти положительных рецензиях и одной смешанной. 

