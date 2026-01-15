Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве

Действие сериала разворачивается в 1977 году, в разгар холодной войны. Главные роли исполнили Кларк и Хейли Лу Ричардсон («Белый лотос»). Они сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США в Москве. Когда их мужья, агенты ЦРУ, погибают в подозрительной авиакатастрофе, девушки сами связываются с американскими спецслужбами и начинают расследование. Они собирают информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических интригах.