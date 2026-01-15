Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»

Кей-поп-группа Blackpink объявила дату выхода своего мини-альбома. Релиз под названием «Deadline» запланирован на 27 февраля.
Этот релиз станет для квартета третьим мини-альбомом в карьере. Альбом выйдет вслед за работами «Square Up» (2018) и «Kill This Love» (2019) и станет первым студийным материалом после полноформатного альбома «Born Pink» 2022 года.
В трек-лист «Deadline» войдет энергичный сингл «Jump», выпущенный летом прошлого года и ставший для Blackpink первой новой музыкой за три года. Песня уже успела покорить поклонников и критиков, попав в список лучших кей-поп-песен года по версии NME.
В честь выхода альбома группа запустила промокампанию, выпустив короткий тизер. При этом детали пластинки, включая обложку и полный список композиций, пока держатся в секрете.